إيران تهدد بـ“ردود أكثر تدميراً“ إذا شنت أمريكا هجمات جديدة

أصدر الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، بيانا تبنى فيه الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار العراقية، التي تضم جنودا أمريكيين.

وقال الحرس إن العملية جائت انتقاما لمقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة جوية نفذتها القوات الأمريكية، مهددا بـ“ردود أكثر تدميراً“ إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة.

وتاليا نص البيان:

”أمة الحداد الإسلامية ، الأمة العظيمة وشهيد إيران الإسلامية

لقد حان الوقت للوفاء بوعد صادق ، وبإذن من الله سبحانه وتعالى ، رداً على العمليات الإجرامية والإرهابية للغزاة الأمريكيين والانتقام من الاغتيال الجبان والاستشهاد للقائد البطولي والتضحية لقوة القدس للحرس الثوري الإسلامي ، الخميني بارادي خلال عملية ناجحة تسمى عملية الشهيد سليماني ، قام المحاربون الشجعان في سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني بضرب غارة جوية إرهابية واحتلالية مقرها الولايات المتحدة تدعى عين الأسد ، برمز مقدس أو زهرة. ستأتي تفاصيله لاحقًا على شرف الأمة الإيرانية النبيلة وحرية العالم الإسلامي.

يهنئ الحرس الثوري هذا النصر العظيم على الأمة الإسلامية وشعب إيران الإسلامي الكبير والمتفاني

1. نحن نحذر الشيطان الأكبر ، النظام الأمريكي الشرير والمتغطرس ، من أن أي تداعيات أو أي حراك وعدوان سيواجهون ردود أفعال أكثر إيلامًا وسحقًا.

2. سيتم تحذير حكومات الولايات المتحدة المتحالفة التي أعطت قواعدها للجيش الإرهابي من أن أي إقليم سيخضع لأي شكل من أشكال الأعمال العدائية والعدوانية ضد جمهورية إيران الإسلامية.

3. لا نعتبر النظام الصهيوني في أي من هذه الجرائم منفصلاً عن النظام الجنائي الأمريكي.

4. نحث الشعب الأمريكي على دعوة القوات الأمريكية من المنطقة لمنع وقوع المزيد من الإصابات ، وعدم السماح بحياة جيشها بشكل أكبر بسبب الكراهية المتزايدة للنظام المناهض للولايات المتحدة“.