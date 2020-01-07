تفاديا للتداعيات السلبية.. اليابان تطلب تعاونا لبنانيا للقبض على كارلوس غصن

طلبت اليابان، اليوم الثلاثاء، تعاونا من لبنان؛ للقبض على الرئيس المقال لشركة نيسان، كارلوس غصن، تفاديا للتداعيات السلبية على العلاقات بين البلدين.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن السفير الياباني في بيروت طلب من الرئيس ميشال عون، اليوم الثلاثاء، المزيد من التعاون في قضية كارلوس غصن.

وذكر البيان أن السفير تاكيشي أوكوبو بحث مع عون قلق اليابان ”الشديد“ بخصوص قضية غصن، وقال إنه يبذل جهدا مكثفا للحفاظ على العلاقات بين لبنان واليابان.

في الإطار نفسه، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة تلقت النشرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، وستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وذكر سرحان، في بيان، أن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة اعتقال أصدرها ممثلو الادعاء الياباني بحق كارول زوجة غصن.