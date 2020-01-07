القضاء الياباني يصدر مذكرة توقيف بحق زوجة كارلوس غصن

أصدر القضاء الياباني، اليوم الثلاثاء مذكرة توقيف بحق كارول غصن زوجة كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز لاتهامها بالشهادة الزور.
وكارول غصن موجودة في لبنان حاليا.
وفي وقت سابق قال مسؤول في وزارة العدل اليابانية، إن بلاده ستبذل ما في وسعها لاستعادة كارلوس غصن الذي فر إلى لبنان وتدرس القانون اللبناني لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك.
لكنه أضاف أن فرص ترحيل كارلوس من لبنان ضئيلة للغاية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول فر غصن إلى لبنان بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة انتظارا لمحاكمته في مخالفات مالية.