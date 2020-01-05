هنية يصل طهران على رأس وفد من حماس للتعزية في مقتل سليماني‎

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، إن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وصل على رأس وفد من الحركة إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ للتعزية بمقتل قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وبحسب ما نقل موقع وكالة ”سند“ الفلسطينية للأنباء المقرب من حركة حماس، فإن ”هنية ونائبه صالح العاروري وصلا إلى العاصمة الإيرانية طهران، في مستهل زيارة رسمية تشمل المشاركة في جنازة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني“.

وأضاف الموقع، أن ”وفد حماس يضم كلاً من موسى أبو مرزوق وحسام بدران وزاهر جبارين وأسامة حمدان وقيادات أخرى“، مشيرًا إلى أن الوفد سيلتقي بالمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وذكرت وكالة ”سوا“ الفلسطينية المحلية، معلومات متطابقة عن زيارة هنية لطهران، ولقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عقب مقتل قاسم سليماني.

وكانت حركة حماس، قد نعت سليماني، وأقامت بيت عزاء له في قطاع غزة، كما أجرى هنية اتصالاً بوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، لتعزيته بمقتل قائد ”فيلق القدس“، المعروف بقربه من الحركة وجناحها العسكري في غزة.

ولم تورد حركة حماس أي تفاصيل حول زيارة هنية أو تأكيدًا لها، حيث زار هنية خلال جولة خارجية له، تركيا وقطر، والتقى بهما وكان من المرجح أن تكون إيران محطته الثالثة.