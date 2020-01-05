مقتدى الصدر يدعو لطرد القوات الأمريكية بصورة مذلة

أعلن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أن قرارا برلمانيا يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية غير كاف، ودعا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد.

وقال الصدر الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان، في رسالة للبرلمان، تلاها أحد أنصاره: ”أعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي“.

وأضاف الصدر، بحسب ما ورد في الرسالة: ”أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص، والفصائل خارج العراق، إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية“.

ودعا الصدر أيضا إلى إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور، وإغلاق السفارة الأمريكية، وطرد القوات الأمريكية بصورة مذلة، وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.