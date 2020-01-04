مقتدى الصدر يزور منزل سليماني (صورة)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، زار السبت منزل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي تم اغتياله في غارة أمريكية فجر أمس الجمعة قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن ”زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زار اليوم منزل قاسم سليماني لتقديم العزاء لعائلته في محافظة كرمان جنوب إيران“.

وكان الصدر قال الجمعة في بيان صدر عنه، إن ”استهداف سليماني هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا“.

وأعطى زعيم التيار الصدري أمرا ”بجهوزية المجاهدين لنكون على استعداد تام لحماية العراق، مشددا على الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة“.

وغرد الصدر، عبر حسابه في ”تويتر“، أعزي نفسي وأعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقائدا وشعبا وحكومة باستشهاد المجاهد الحاج قاسم سليماني ومن معه من المؤمنين“، مضيفا أنه ”من المعلوم أن استهدافه من الاستكبار العالمي هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية. لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا“.

وختم الصدر تغريدته بالقول، ”هذا وإنني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجهوزية المجاهدين لا سيما جيش الإمام المهدي ولواء اليوم الموعود، لنكون على استعداد تام لحماية العراق“.