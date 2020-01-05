بريطانيا ترفع جاهزية قواتها بالشرق الأوسط تحسبا لـ“لهجمات انتقامية“

عززت بريطانيا جاهزية قواتها بالشرق الأوسط، تحسبا لهجمات انتقامية ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة أمريكية ببغداد.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إلى تجهيز لندن سفينتين حربيتين لمرافقة ناقلات النفط التي تحمل علم بريطانيا في الخليج.

أوعزت لندن أيضًا لـ400 جندي يدربون قوات محلية بالتخلي عن مهامهم الحالية لصالح ”حماية“ القوات والدبلوماسيين والأصول البريطانية وسط مخاوف من اندلاع ”حرب مفاجئة“ بين إيران والولايات المتحدة.

وحسب الصحيفة، فإن بريطانيا ستسلم الجنود أسلحة ثقيلة وإبلاغهم بالانتقال من 8 قواعد صغيرة في العراق إلى مواقع كبيرة تحت سيطرة الولايات المتحدة، رغم وجود مخاطر من أن تكون عرضة لأهداف إيرانية.

وأمس، دعت الخارجية البريطانية، رعاياها إلى عدم السفر إلى إيران والعراق إلا في حالات الضرورة، على خلفية مقتل سليماني.

وقتل سليماني، ونائب رئيس ”هيئة الحشد الشعبي“ أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

وفي الـ5 من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت بريطانيا أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية دولية، بقيادة الولايات المتحدة في الخليج، لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز من الممارسات الإيرانية.