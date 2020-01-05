سلطنة عمان تدعو أمريكا وإيران للحوار

دعت سلطنة عمان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن ”السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

كما تدعو #السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 5, 2020

وأضافت الوكالة في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“ اليوم أن السلطنة ”دعت المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد“.

ورأت أن ذلك سيكون ممكنا من خلال ”تكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

تأتي تلك الدعوة في أعقاب التوتر المتصاعد في المنطقة إثر اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لقائد فيلق ”القدس“ قاسم سليماني في العراق رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

ومنذ تلك العملية، تبادلت أمريكا وإيران التهديد والوعيد بالانتقام والرد، وأعلنت كلا الدولتين أنها حددت أهدافا استراتيجية لدى الأخرى من أجل استهدافها.