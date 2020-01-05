كندا تحذّر رعاياها من تزايد مخاطر الاعتداءات في الشرق الأوسط

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دعت كندا السبت رعاياها إلى تجنّب السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط والحذر في تنقّلاتهم فيها ”بسبب تزايد مخاطر الاعتداءات“، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد. وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أنها حدّثت توجيهاتها ”لعدد من الوجهات (في الشرق الأوسط) بسبب تزايد خطر الاعتداءات“، ودعت الكنديين إلى أخذ الحيطة…