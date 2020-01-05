 كندا تحذّر رعاياها من تزايد مخاطر الاعتداءات في الشرق الأوسط – إرم نيوز‬‎

كندا تحذّر رعاياها من تزايد مخاطر الاعتداءات في الشرق الأوسط

كندا تحذّر رعاياها من تزايد مخاطر الاعتداءات في الشرق الأوسط

المصدر: أ ف ب

دعت كندا السبت رعاياها إلى تجنّب السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط والحذر في تنقّلاتهم فيها ”بسبب تزايد مخاطر الاعتداءات“، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أنها حدّثت توجيهاتها ”لعدد من الوجهات (في الشرق الأوسط) بسبب تزايد خطر الاعتداءات“، ودعت الكنديين إلى أخذ الحيطة والحذر ”لأن الأوضاع الأمنية قد تتدهور سريعا“.

وحذّرت الوزارة الكنديين بضرورة تجنّب السفر إلى العراق، معتبرة أن ”الوضع الأمني متفلّت ومتقلّب ويمكن أن يكون خطرا“، ونصحت رعاياها المتواجدين في العراق بمغادرة البلاد.

وهذه التحذيرات قائمة أيضا بالنسبة لسوريا وأفغانستان.

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