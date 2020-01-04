نقل جثة المهندس إلى إيران لإجراء فحص الحمض النووي

وصلت طائرة إيرانية كانت قادمة من العاصمة طهران، إلى مطار النجف الدولي في العراق، لنقل جثة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وعدد من الضباط الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في غارة جوية قرب مطار بغداد نفذتها الولايات المتحدة فجر الجمعة الماضي.

وذكر التلفزيون الإيراني إن ”طائرة خاصة غادرت مطار مهر آباد الدولي في طهران إلى مطار النجف الدولي لنقل جثمان قاسم سليماني ورفاقه“.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن ”جثمان أبو مهدي المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بالنجف الأشرف بعد إجراء فحص الحمض النووي (DNA) ”.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، إن ”تشابك الأشلاء بين جثمان المهندس مع شهيد آخر من الحشد مع جثمان قاسم سليماني ومرافقيه استدعى اجراء الفحص لاجسادهم في العاصمة الايرانية طهران بعدما تحولت الى اشلاء من شدة تفجر الصاروخ الامريكي الغادر ليل الجمعة“.

وأكد البيان أن ”عملية فحص الحمض النووي بين الجثث ستستغرق أياما قبل العودة بجثة المهندس إلى العراق لدفنها في مقبرة وادي السلام استنادا إلى وصيته“.