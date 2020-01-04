رئيس وزراء العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على سليماني والمهندس‎

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت الحداد ثلاثة أيام على القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقتلى الضربة الجوية الأمريكية الأخيرة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء: ”رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوجه بإعلان حالة الحداد على أرواح الشهداء، لمدة ثلاثة أيام واعتبارا من يوم السبت“.

وأمس الجمعة قال عادل عبد المهدي إن عملية اغتيال قاسم سليماني ”خرق سافر للسيادة العراقية واعتداء صارخ على كرامة الوطن وتصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة“.

كما شارك اليوم رفقة سياسيين آخرين في مراسم التشييع التي أقيمت بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد.