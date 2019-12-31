ترامب يحث عبدالمهدي على حماية الأمريكيين في العراق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب هاتف، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، في أعقاب الاعتداء على سفارة واشنطن في بغداد.

جاء ذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، منها صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن بيان صادر عن البيت الأبيض.

وذكر البيان أن ”كلا الزعيمين بحثا القضايا الأمنية الإقليمية وأن الرئيس ترامب أكد ضرورة حماية الموظفين والمرافق الأمريكية في العراق“.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال قوات إضافية لتعزيز أمن سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

واقتحم العشرات من الموالين لمليشيات عراقية تدين بالولاء لإيران، الثلاثاء، حرم سفارة واشنطن في بغداد، وأضراموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من الحرم إلى محيط السفارة.