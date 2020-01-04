كتائب حزب الله تطالب قوات الأمن العراقية بالابتعاد عن أماكن تواجد الأمريكيين

لوحت مليشيا كتائب حزب الله العراقية، المدعومة من إيران، اليوم السبت، باستهداف القوات الأمريكية، المتواجدة في القواعد العسكرية داخل الأراضي العراقية.

وطالب قائد العمليات الخاصة لمليشيا كتائب حزب الله العراقية، الأجهزة الأمنية العراقية بـ“الابتعاد عن قواعد العدو الأمريكي لمسافة لا تقل عن 1000 متر، ابتداء من مساء يوم غد الأحد“.

وأضاف في بيان مقتضب: ”على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية للصليبيين الغزاة“، وفق قوله.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بسقوط صاروخي ”كاتيوشا“ داخل قاعدة بلد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية في العراق، دون وقوع إصابات.

وفي استهداف ثانٍ، قال مصدر أمني إن صاروخ ”كاتيوشا“ سقط أيضًا داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، دون وقوع إصابات، في حين أصيب 5 أشخاص إثر سقوط قذيفة ”مورتر“ على حي الجادرية في بغداد، في استهداف ثالث.

وفي وقت مُبكر من اليوم السبت، قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، سيكون استراتيجيًا يُنهي التواجد الأمريكي في المنطقة.