مليشيا حزب الله العراق تدعو أنصارها لتنفيذ عمليات انتحارية ضد الأمريكيين

دعا المسؤول الأمني لمليشيات كتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري، الجمعة، العراقيين إلى تسجيل أسمائهم من أجل شن عمليات انتحارية ضد القوات الأمريكية والأجنبية في العراق، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري، عن أبو علي العسكري إنه ”يدعو إلى فتح باب التسجيل لعشاق الشهادة لتنفيذ عمليات استشهادية ضد القوات الاجنبية الصليبية الغازية“، مضيفاً ”أتشرف بان اكون أول المسجلين وبأذنه تعالى أول المستشهدين“ على حد تعبيره.

وقتلت الغارة الأمريكية التي استهدفت سليماني، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والمهندس هو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية.

وكانت كتائب حزب الله قالت في وقت سابق من يوم الجمعة، إن اغتيال سليماني والمهندس، بداية النهاية للوجود الأمريكي بالعراق.