إسرائيل تخشى رد ”فصائل فلسطينية“ على مقتل سليماني

قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية إن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل العاصمة المصرية القاهرة؛ لنقل رسائل للفصائل الفلسطينية بعدم التدخل، والرد على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت قناة i24 news الإسرائيلية أن ”الوفد الإسرائيلي التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل؛ للتدخل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصا حماس والجهاد الإسلامي، لثنيها عن مهاجمة إسرائيل ردا على اغتيال سليماني، ذلك أن الرجل يُعتبر من الداعمين لهذه الفصائل“.

وأضافت القناة أن ”إسرائيل تخشى من أن يجر تدخل الفصائل في غزة في اغتيال سليماني إلى تصعيد مع إسرائيل، التي لا تريد الانشغال بجبهة قطاع غزة حاليا، والجبهة الشمالية في سوريا ولبنان، بعد التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون لإسرائيل والولايات المتحدة، عقب اغتيال سليماني“.

وتابعت أن ”إسرائيل تخشى من أن يكون رد الفصائل على اغتيال سليماني نوعيا، وأن الفصائل الفلسطينية تعتقد أن هناك يدا إسرائيلية في اغتيال أميركا لسليماني“.

وقالت القناة الإسرائيلية: إن ”الفصائل الفلسطينية في وضع حرج؛ لأنها تحرص في هذه الفترة على التزام الهدوء مع إسرائيل، طمعا بتنفيذ ما تم التوصل إليه من التفاهمات، ضمن التسوية التي تُبلور في هذه الفترة بين الجانبين، بوساطة أممية ومصرية“.