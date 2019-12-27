سوزان نجم الدين تروي تفاصيل سرقة مشغولاتها الذهبية بمطار القاهرة (فيديو)‎

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، تفاصيل سرقة حقيبة مشغولاتها الذهبية أثناء تواجدها بمطار القاهرة، قبل أن يتمكن رجال الأمن من استرجاعها.

وتحدثت سوزان في لقاء مع ”إرم نيوز“ عن جهود أجهزة الأمن في مطار القاهرة، الذين نجحوا في استعادة الحقيبة بعد 3 أسابيع من البحث المستمر.

وروت تفاصيل ما حدث قائلة: ”يبدو أن الشخص الذي سرق الحقيبة محترف، لأنه جاء من خطوط طيران مختلفة، وأنا تأخرت في الجوازات وقتها، فوجد حقيبة ثقيلة فأخذها ورحل“، متابعة: ”هذه كانت أول مرة لا أحضر فيها حقيبة يدي، وكنت أضع جميع متعلقاتي الشخصية والثمينة في الحقيبة التي سُرقت مني“.

وعن قرب حلول العام الجديد، قالت: ”باي باي 2019، كانت سنة غير جيدة على الإطلاق، لأنها شهدت حروبًا ودمًا وفقرًا على الجميع“.

وأردفت: ”بالنسبة لي، عام 2019 كان جيدًا على المستوى الفني، لأنني شاركت في 3 أعمال فنية، مسلسلي ابن أصول وكلبش، وفيلم حملة فرعون، ولكن على المستوى الشخصي لم تكن جيدة، وكذلك على جميع الناس“.

وعن أعمالها الجديدة قالت نجم الدين: ”سأذهب إلى السويد لتصوير مسلسل سوري، سياسي اجتماعي ديني، أعتبره عملًا خطيرًا وأجسد خلاله شخصية صعبة ومركبة“.