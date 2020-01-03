البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة بعد مقتل سليماني والمهندس

دعا مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، إلى عقد جلسة طارئة لبحث قضية مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، في بيان مقتضب: ”ندعو لعقد جلسة طارئة يوم غد السبت لبحث الاستهداف الأمريكي الغادر الذي أسفر عن استشهاد ثلة من المؤمنين المقاومين الأبطال“، وفق البيان

ودعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، في وقت سابق اليوم الجمعة، مجلس النواب، إلى عقد جلسة استثنائية، ”من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته، بعد عملية قتل سليماني والمهندس“.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي والعراقي، في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل سليماني والمهندس، وأعلنت الولايات المتحدة أن الضربة نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.