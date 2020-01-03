رئيس وزراء العراق: استهداف المهندس وسليماني خرق للسيادة الوطنية

دان رئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مشيرا إلى أن ذلك يعد خرقا للسيادة الوطنية.

وطالب عبدالمهدي، البرلمان، بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات مقتل قاسم سليماني.

وذكر بيان صدر عن عبدالمهدي، ”ندين بأقصى درجات الإدانة والاستنكار إقدام الإدارة الأمريكية على عملية اغتيال الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى“.

وأضاف، ”لقد كان الشهيدان رمزين كبيرين في تحقيق النصر على داعش الارهابي، وأن اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبًا رسميًا يعد عدوانًا على العراق دولة وحكومة وشعبًا، وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخًا على كرامة الوطن وتصعيدًا خطيرًا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم“.

واعتبر عبد المهدي، ما حصل“ خرقًا فاضحًا لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق، ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية“.

وتابع، ”لقد وجهنا دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادة (٥٨) من الدستور من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي، واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته“.