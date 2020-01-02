ولي عهد أبوظبي يوجه بتخصيص 200 مليون دولار لدعم مشاريع اقتصادية في باكستان

وجه ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بتخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان.

وجاء ذلك خلال زيارة قصيرة أجراها ولي عهد أبوظبي إلى إسلام آباد، حيث ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، تعزيز العلاقات الإماراتية – الباكستانية في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، تهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار في المشاريع، ودعم ريادة الأعمال، بجانب تمكين سلسلة من المشاريع الريادية للإسهام بتعزيز الجهود الحكومية الباكستانية التي تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصاد وطني مستقر ومتوازن يسهم في التنمية المستدامة للبلاد في مختلف مجالاتها.

وتناول اللقاء مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والخليج العربي، وشبه القارة الهندية، والعالم الإسلامي، فضلًا عن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الطرفان الرؤى ووجهات النظر حولها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد ”عمق العلاقات، وأواصر الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية“.

وشدد على أن ”جمهورية باكستان الإسلامية دولة لها ثقلها في معادلة الأمن والسلام الإقليميين، إضافة إلى أنها تعد عمقًا إستراتيجيًا لمنطقة الخليج العربي، خاصة في ظل الروابط التاريخية، والثقافية، والجغرافية، والاجتماعية، العميقة التي تجمع بين الجانبين منذ مئات السنين“.

كما شدد على ”موقف الإمارات الثابت بدعم السلام والاستقرار والحوار في منطقة شبه القارة الهندية“، مضيفًا أن هذه المنطقة لها أهميتها الإستراتيجية الكبيرة بالنسبة إلى الأمن في آسيا والعالم، فضلًا عن منطقة الخليج العربي.

وأشار إلى أن ”باكستان ركن أساس من أركان العمل المشترك ضمن منظمة التعاون الإسلامي،“ مؤكدًا ”دعم الإمارات للمنظمة والدور المهم الذي تقوم به لخدمة قضايا العالم الإسلامي“.

وأشاد بموقف باكستان ”الحريص على وحدة منظمة التعاون الإسلامي كونها الإطار المؤسسي الجامع للدول الإسلامية حول العالم، والذي يجسد القيم الإسلامية التي تدعو إلى التعاون، والسلام، والتعارف، ونبذ الكراهية والتطرف والعنف، أيًا كان مصدرها“.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن ”تقديره الكبير للدعم الإماراتي لاقتصاد باكستان، وعملية التنمية في البلاد بشكل عام“.