ما قصة الطفلة عائشة التي زارها الشيخ محمد بن زايد؟‎ (فيديو وصور)

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات اليوم الإثنين، عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي.

وجاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد للطفلة عائشة، بعد أن شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام عليه أثناء استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا، في مقطع انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب محمد بن زايد على تويتر صورًا من زيارة منزل الطفلة عائشة المزورعي وعلّق عليه، قائلًا: ”زرت اليوم الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي وسعدت بالسلام عليها ولقاء أهلها“.

ولقيت زيارة الشيخ محمد بن زايد للطفلة استحسانًا لدى الإماراتيّين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين حرص ولي عهد أبوظبي على زيارة الطفلة في بيتها ومقابلة أهلها لفتة تستحق الإشادة.

وكتبت الإعلامية الإماراتية أمل المسافري: ”حين يكون القائد #أباً… يا عسى تبطي سنينك وياعسى قدرك دوم عالي #محمد_بن_زايد يزور الطفلة #عائشة مشيط المزروعي بعد ان شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام على سموه اثناء الاستقبال الرسمي للأمير #محمد_بن_سلمان”.

وشرحًا لقصة الطفلة مع الشيخ محمد بن زايد كتب تركي الأسمري: ”أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان في أبوظبي، كان هناك طفلة إماراتية اسمها عائشة محمد مشيط المزروعي حاولت السلام على الشيخ محمد بن زايد ولكن لم ينتبه لها، وبعد أن شاهد الشيخ هذه اللقطات ذهب بنفسه لزيارتها في منزلهم. ما أعظم جبر الخواطر“.

#محمد_بن_زايد #محمد_بن_سلمان_في_الامارات عندما يكون الحب في أعلى مستواه..براءة الطفلة وحبها لبوخالد..ستكون لها زياره في قصره ❤️???? pic.twitter.com/xBdVEZOke3 — سالم بن عون???????? (@Almfnod) November 27, 2019

وعلّق حساب باسم ”المرّي“ على الواقعة بالقول: ”كبير يا بوخالد ما خليت هالطفلة بحسرتها ( محمد بن زايد يزور الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي بعد أن شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام على سموه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان ولم ينتبه لذلك فعزت عليه ابنته عائشة كيف لم يراها )“.

وفي نفس السياق علّق عادل المزروعي، بالقول: ”قدمت زيارة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد للطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي أروع صورة إنسانية تجلّت فيها روح الأبوة الحانية على أبنائه، والله إني بكيت حبًا وفخرًا وسعادة لهذه الطفلة، لله درك يا محمد … الله يحفظك يا شبيه زايد“