ما قصة الطفلة عائشة التي زارها الشيخ محمد بن زايد؟‎ (فيديو وصور)

View this post on Instagram

الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، يزور عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي، بعد أن شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام عليه أثناء استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا، في مقطع انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. . ولقيت زيارة الشيخ محمد بن زايد للطفلة استحسانًا لدى الإماراتيّين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين حرص ولي عهد أبوظبي على زيارة الطفلة في بيتها ومقابلة أهلها لفتة تستحق الإشادة. . #إرم_نيوز #محمد_بن_زايد #عائشة #الامارات #محمد_بن_سلمان #نحن_بلاد_الاتحاد #اليوم_الوطني48 #اخبار #منوعات #ابوظبي #دبي #الشارقة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #News #video #uae