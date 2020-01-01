مقتل 8 أشخاص بينهم أطفال في قصف على إدلب‎ السورية

المصدر: ا ف ب

قتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، الأربعاء، في قصف صاروخي شنه الجيش السوري، وأصاب مدرسة في محافظة إدلب، التي يسيطر عليها معارضون مسلحون في شمال غرب سوريا.

وكثفت قوات الجيش وقوات روسية وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذا، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر في وقت تحقق قوات النظام فيه تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في آب/أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات صاروخية (أرض أرض) استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن القتلى الثمانية بينهم امرأتان و4 أطفال، مشيرا إلى أن جزءا من المدرسة المستهدفة تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة.

ونزح أكثر من 284 ألف شخص خلال شهر كانون الأول/ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف، ولا سيما خلال التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة.

ويأتي النزوح الجماعي في وقت تتساقط فيه أمطار غزيرة في المنطقة، وتتسبب بسيول في مخيمات النازحين.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن المباني العامة كالمساجد والمرائب وصالات الأفراح والمدارس جُهزت لاستقبال العائلات النازحة.