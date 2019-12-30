مقتدى الصدر يعلق على القصف الأمريكي لميليشيا كتائب حزب الله العراقي

علق زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، على القصف الأمريكي ضد معسكرات تابعة لميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من طهران.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: إننا ”حذرنا سابقا من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء“.

وبين أنه ”لو أننا تعاونا سابقا لإخراج المحتل عبر المقاومة العسكرية لما جثم على صدر العراق، ولو أننا تعاونا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث“.

وأكد الصدر أنه ”اليوم على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟ فهلموا إلى توحيد الصفوف لإخراجه بأسرع وقت ممكن“.

وأضاف في ذات التغريدة: ”لتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصرا“.

وتابع الصدر: ”إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم“، لافتا إلى أن ”الاحتلال وبقيادة الأرعن (ترامب) استغل الفساد المستشري من جهة والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب من جهة أخرى“.

وشدد على أنه ”على الجميع التنازل عن المغانم والسلطة من أجل رفاهية الشعب وكرامته وإلا فلات حين مندم، ولتعلموا أننا لن نسمح أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية إنما نريد عراقة قوية ومستقلة“.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات جوية على كتائب ”حزب الله“ العراقي، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلا من الكتائب وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، يوم أمس الأحد، إن الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل 3 أيام قاعدة ”كي وان“ في كركوك؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.