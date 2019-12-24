مقتدى الصدر: قانون الانتخابات الجديد إقصاء لأحزاب الفساد

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد يعد إقصاءً للأحزاب الحالية من سدة الحكم في البلاد.

وصوّت مجلس النواب خلال جلسة ”حاسمة“ اليوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات الجديد، وفق متطلبات ساحات الاحتجاج والمتمثلة باعتماد الانتخاب الفردي، والدوائر المتعددة.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“باسم الشعب تحققت مطالب أخرى من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية، والعقلاء، والأُصلاء، وكل وطني شريف“.

وأضاف أن“قانون الانتخابات سيُقصي كل الأحزاب الفاسدة ولله الحمد، وننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات نزيهة ومستقلة بحق، ولن نسمح بغير ذلك“.

وفي وقت مُبكر من، اليوم الثلاثاء، وافق البرلمان العراقي على قانون جديد للانتخابات، كان يمثل مطلبًا أساسًا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويشهد العراق احتجاجات حاشدة، حيث قُتل أكثر من 450 شخصًا منذُ الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويطالب المحتجون بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدًا ويُبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر.

وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت:“باسم العراق، باسم الشعب، وباسم الشهداء وباسم المضحين، وباسم النازحين، تمت الموافقة“.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلًا من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو في البرلمان ممثلًا لدائرة انتخابية محددة بدلًا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.