وسط ردود فعل غاضبة.. ”الحشد“ يعلن مقتل قياديين إثر القصف الأمريكي لمقر حزب الله العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، مقتل القيادي في ميليشيات حزب الله، أبو علي الخزعلي، جراء غارة أمريكية على موقع عسكري غرب العراق، أثارت ردود فعل غاضبة من قِبل الفصائل المنضوية في إطار الحشد.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الجيش الأمريكي، تنفيذ هجمات استهدفت 5 منشآت لكتائب حزب الله، في العراق وسوريا منها مخازن أسلحة، ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقالت الهيئة في بيان إن“القصف الأمريكي أدى إلى استشهاد القائد أبو علي الخزعلي آمر الفوج الأول، ومعاون آمر لواء 45 في الحشد الشعبي“.

وما زالت أعمال انتشال الجثث جارية في موقع القصف الأمريكي الذي طال معسكرًا لكتائب حزب الله في محافظة الأنبار غرب العراق.

ردود غاضبة

وتوالت ردود الفعل السياسية، من قيادات وزعماء ميليشيات للتضامن مع كتائب حزب الله، وسط مطالبات بالإسراع في إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وفي أول تعليق لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، أكد لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر رفضه الشديد قصف مواقع كتائب حزب الله.

وذكر عبدالكريم خلف الناطق باسم رئيس الحكومة أن عبدالمهدي قال:“سبق أن أكدنا رفضنا لأي عمل منفرد تقوم به قوى التحالف أو أي قوى أخرى داخل العراق، ونعتبره انتهاكًا للسيادة العراقية، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن العراق والمنطقة“.

كما طالبت حركة عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي“الحكومة، وأجهزتها الأمنية، والقوة الجوية العراقية، وطيران الجيش، بالابتعاد عن لغة الدبلوماسية والاستنكار والرد بالمثل وأكثر“.

وطالب النائب عن الحركة حسن سالم في بيان“الكتل السياسية، ومجلس النواب، الابتعاد عن التسويف والمماطلة، وسرعة إقرار إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد ارتكابها عدة خروقات، منها دعم ومساندة عصابات داعش يقابلها قصف لمقار أمنية عراقية، إضافة إلى تبنيها لعصابات الجوكر لإثارة الفوضى في البلد، وحرف مسيرة التظاهرات السلمية“.

وفي وقت سابق، اليوم، قالت مصادر عسكرية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن“طائرة مسيرة مجهولة، قامت بقصف مقر لميليشيات كتائب حزب الله في منطقة القائم، بمحافظة الأنبار (غرب العراق)، قرب الحدود العراقية السورية“.

وأوضحت المصادر أن ”الضربة أسفرت عن تدمير شبه كامل للمقر، كما أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم لغاية الآن، بسبب الإجراءات الأمنية، التي اتخذتها ميليشيات كتائب حزب الله، حيث منعت الأجهزة الأمنية من الاقتراب من المقر الذي تم استهدافه“.

وكان مسؤول أمريكي قد أشار، الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة تتحرى احتمال ضلوع الجماعة بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني، وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.