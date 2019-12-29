الجيش الأمريكي يتبنى قصف مقر لكتائب حزب الله العراق خلف قتلى وجرحى

تبنى الجيش الأمريكي، في بيان، اليوم الأحد، هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مقار تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراق، على الحدود العراقية السورية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية فإن ضربات أمريكية ”استهدفت 5 منشآت لكتائب حزب الله، في العراق وسوريا منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة“.

وأشار البيان الأمريكي إلى أن الهجمات:“دفاعية وتأتي ردًا على استهداف كتائب حزب الله المتكرر لقواعد عراقية تستضيف قوات التحالف، وستؤدي إلى إضعاف قدرة الميليشيات“. وفي وقت سابق، اليوم، قالت مصادر عسكرية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن“طائرة مسيرة مجهولة، قامت بقصف مقر لميليشيات كتائب حزب الله في منطقة القائم، بمحافظة الأنبار (غرب العراق)، قرب الحدود العراقية السورية“.

وأضافت المصادر أن ”الضربة أسفرت عن تدمير شبه كامل للمقر، كما أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم لغاية الآن، بسبب الإجراءات الأمنية، التي اتخذتها ميليشيات كتائب حزب الله، حيث منعت الأجهزة الأمنية من الاقتراب من المقر الذي تم استهدافه“.

وكان مسؤول أمريكي قد أشار، الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة تتحرى عن احتمال ضلوع الجماعة بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني، وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.