بموافقة حماس.. فتح تعلن عن مهرجان انطلاقتها في غزة

أعلنت حركة فتح الفلسطينية، مساء الجمعة، عن تجهيزها لمهرجان ذكرى انطلاقتها الـ55 في مدينة غزة، في أعقاب موافقة حكومة حماس التي تدير القطاع على إقامته.

وجاء إعلان حركة فتح، عن مهرجان الانطلاقة في أعقاب وساطات أجرتها فصائل فلسطينية مع حركة حماس لاستصدار الموافقة بعد رفضها لأكثر من مرة.

ودعت ”فتح“، في بيان صحفي، للمشاركة الحاشدة في المهرجان المركزي لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55، وذلك، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وكانت مصادر من حركة فتح، أكدت اعتقال الأجهزة الأمنية لحركة حماس، العشرات من عناصرها وكوادرها في المناطق قبيل البدء بفعالية الانطلاقة، مطالبة حركة حماس بالإفراج عنهم.