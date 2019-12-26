وزير داخلية الوفاق يهدد: إذا سقطت طرابلس ستسقط تونس والجزائر

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إن طرابس إذا سقطت فستسقط تونس والجزائر، في نبرة تهديدية جديدة، بالتزامن مع عزم تركيا التدخل في البلد المغاربي.

وزعم باشاغا الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بتونس أن ”ما يقوم به الجيش الليبي محاولة انقلابية غرضها السيطرة على الحكم، وأن ما تقوم به حكومة الوفاق وقواتها دفاع عن الحرية والديمقراطية والدولة المدنية“ وفق وصفه.

وأضاف باشاغا أن حكومته ستطلب التدخل المباشر من تركيا إذا تصاعد الموقف.

وأوضح وزير الوفاق في إطار كلامه عن الموقف العربي بأنه ”سيكون هناك تعاون كبير مع تركيا وتونس والجزائر وسنكون في حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني“.

ومنذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء لتونس، وإعلانه عزمه إرسال قوات إلي ليبيا، تلتزم تونس والجزائر الصمت، حيال التطورات الجديدة.