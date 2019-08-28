المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ينفي استقالته

نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، استقالته من مهامه، بعد نشر بيان منسوب له على حسابه الرسمي في موقع تويتر.
ولاحقًا تم حذف البيان، وقال المجلس في تغريدة جديدة: ”ينفي المكتب الإعلامي ما ورد في البيان الذي تم نشره على هذا الأكاونت قبل قليل، وهو بيان مزور“.
ينفي المكتب الاعلامي ما ورد في البيان الذي تم نشره على هذا الأكاونت قبل قليل وهو بيان مزور.
— حكومة الوفاق الوطني (@LGNAMedia) August 28, 2019
وكان البيان ”المزور“ ذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرر الاستقالة، وتسليم السلطة لحكومة رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق عبد الله الثني.