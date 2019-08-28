المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ينفي استقالته

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نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، استقالته من مهامه، بعد نشر بيان منسوب له على حسابه الرسمي في موقع تويتر. ولاحقًا تم حذف البيان، وقال المجلس في تغريدة جديدة: ”ينفي المكتب الإعلامي ما ورد في البيان الذي تم نشره على هذا الأكاونت قبل قليل، وهو بيان مزور“. ينفي المكتب الاعلامي ما ورد في البيان…