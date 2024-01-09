حمدوك يبدأ "مهمة صعبة" لوقف الحرب في السودان

وأكدت مصادر "إرم نيوز" أن المؤتمر التأسيسي لـ"تقدم" قد يُعقد في الأسبوع الأخير من الشهر القادم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب.

وكشفت المصادر أن وفدًا من تنسيقية "تقدم" سيذهب إلى مدينة جوبا عاصمة "جنوب السودان"، يوم السبت المقبل، في زيارة تستغرق عدة أيام لإجراء لقاءات مع قوى سودانية هناك، تتعلق بوحدة الجبهة المدنية لمناهضة الحرب، كما يزور الوفد مخيمات اللاجئين السودانيين للوقوف على أوضاعهم الإنسانية.

وكانت "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" أرسلت خلال الأيام الماضية خطابات لعدد من القوى السياسية والمسلحة السودانية، تطلب فيها اجتماعات مباشرة وعاجلة لبحث سبل وقف وإنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تتصدى لهذه المهمة.

وأرسلت الخطابات لكل من "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة "جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، و"الحزب الشيوعي السوداني"، و"حزب البعث العربي الاشتراكي" (الأصل).

وحدة الهدف

وقال المتحدث باسم "قوى الحرية والتغيير" في الخارج، عمار حمودة، لـ"إرم نيوز"، إن تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية، تسعى لخلق أكبر التفاف مدني لترجيح مجهودات وقف الحرب، وأضاف أنه "من غير المتوقع تحقيق إجماع بنسبة مئة في المئة، ولكن من المتوقع وحدة الهدف مع الحد الضروري من الإجماع المدني للوصول إلى وقف الحرب".

ووصف حمودة تحركات "تقدم" حتى الآن بهدف وقف الحرب بأنها "جيدة رغم بطء الإيقاع الذي لا يتناسب مع الظرف الحرج الذي يمر به الشعب السوداني"، وأوضح أن عوامل النجاح تتطلب تقديم تنازلات كبيرة وتضحيات، إلى جانب المجهودات المستمرة تنظيميًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا وإعلاميًّا.

عوامل النجاح

ويرى المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة، أن قوى "تقدم" ستنجح في توسيع الجبهة المدنية المناهضة للحرب، لكن من الصعب أن يتم توحيد الجميع؛ لأن هنالك طرفاً آخر وهو جماعة "حزب المؤتمر الوطني"، وأنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، التي قال إنها تعمل في الاتجاه المضاد لذلك، وتسعى لتأجيج الحرب.

وقال الدومة لـ"إرم نيوز"، إن عوامل النجاح كبيرة أمام "تقدم"؛ لأنها عمليًّا الآن تمثل الكتلة الأكبر مدنيًّا مقارنة بالقوة الداعية للحرب، كما تؤيد قوى "تقدم" قوات الدعم السريع الأوسع انتشارًا من الناحية العسكرية.

وحول إمكانية استجابة الجيش لدعوات "تقدم" بشأن عقد اللقاء المشترك، يقول الدومة، إن "التوصيف الحقيقي للجيش السوداني هو أنه "مختطف من قبل حزب المؤتمر الوطني وكتائبه الأمنية ودولته العميقة؛ ما يجعل أمر استجابته لدعوات وقف الحرب مستبعدة".