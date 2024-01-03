قائد "الدعم السريع" يناقش مع الرئيس الكيني إنهاء الحرب في السودان

بحث قائد "قوات الدعم السريع" السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع الرئيس الكيني وليم روتو وقف الحرب، وحل الأزمة السودانية.

وتأتي زيارة "حميدتي" إلى كينيا ضمن جولة شملت أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي لمناقشة إنهاء الحرب في السودان.

وعبر حسابه في منصة "إكس"، قال حميدتي: "وصلت اليوم إلى نيروبي عاصمة جمهورية كينيا الشقيقة ضمن جولتي لعدد من الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف: "سعدت بلقاء فخامة رئيس جمهورية كينيا الدكتور وليم روتو، وناقشت معه التطورات الجارية في السودان وأسباب نشوب الحرب، وسبل التوصل إلى حل للأزمة يرفع المعاناة عن كاهل شعبنا".