عدد قياسي من المستوطنات العشوائية بالضفة الغربية تزامنًا مع حرب غزة

ازداد عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين "بشكل قياسي وغير مسبوق" في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد .

واستنادا إلى هذه المنظمة، أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر بهجوم غير مسبوق شنته الحركة وأعقبته عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة.

وشهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ 1967، ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".

يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.