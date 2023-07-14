إسرائيل تدفع بخطط بناء عدد متزايد من المستوطنات بالضفة الغربية في 2023

قالت منظمة (السلام الآن) المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، الخميس، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية دفعت ببناء عدد قياسي من الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأشهر الستة الأولى من توليها الحكم.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط غير مشروعة، وكان توسعها المستمر منذ عقود من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وقالت منظمة (السلام الآن) إن إسرائيل دفعت، منذ يناير/ كانون الثاني، ببناء 12855 وحدة سكنية للمستوطنين بأنحاء الضفة الغربية، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت في تتبع هذا النشاط عام 2012.

وقالت المنظمة الإسرائيلية في بيان: "في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني".

ودأبت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل والوسيط في المفاوضات التي توقفت منذ عام 2014، على إبداء اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف مستوطن يقيمون في 279 مستوطنة بأنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتفاعا من 520 ألفا عام 2012.

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في المنطقة نفسها تحت الحكم العسكري الإسرائيلي الذي تقول بعض الجماعات الحقوقية إنه يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.

وتتذرع إسرائيل في إقامة المستوطنات بروابط دينية وتاريخية بالمنطقة، وتنفي ممارسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وائتلاف نتنياهو يضم وزراء من اليمين المتطرف يعارضون قيام دولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في الآونة الأخيرة إن المستوطنات الإسرائيلية لا تشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.