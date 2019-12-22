الرئيس العراقي يؤكد تلقيه طلبا بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، إنه تلقى طلبًا من تحالف ”البناء“ لترشيح قصي السهيل وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، لرئاسة الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه رئيس الجمهورية إلى البرلمان لبيان من هي الكتلة الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة.

وأورد الكتاب أن تحالف البناء قدم في الـ18 من الشهر الجاري، طلبًا بتكليف مرشحه قصي السهيل لتشكيل الحكومة المقبلة باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر.

ويتألف تحالف ”البناء“ من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف ”الفتح“ بزعامة هادي العامري (47 من أصل 329 مقعدا في البرلمان)، وائتلاف ”دولة القانون“ بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعدا).