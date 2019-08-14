نوري المالكي يتهم قطر بزعزعة استقرار العراق وسوريا بسبب ”أوهام توسعية“ قادتها للعزلة 

اتهم الأمين العام لحزب الدعوة، رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم الأربعاء، دولة قطر بزعزعة استقرار العراق وسوريا؛ بسبب ”أوهام توسعية“ قادتها للعزلة في محيطها الخليجي.

وتأتي تصريحات المالكي التي جاءت في بيان صادر عن مكتبه، إجابة على سؤال حول حديث لوزير الخارجية القطري مؤخرًا عن ”تهميش تعرض له السنة في العراق خلال فترة تولي المالكي رئاسة الحكومة (2006 – 2014)“.

وقال المالكي إن ”قطر شجعت على الإرهاب ودعمته، وساعدت على التمرد أينما يحصل سواء في العراق أو سوريا، وعملت على تشكيل الخلايا الإرهابية، والمجاميع المسلحة لإسقاط النظامين العراقي والسوري تنفيذًا لتدخلاتها التوسعية“.

وأضاف المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون (25 مقعدًا في البرلمان) أن ”من ضللتهم قطر أدركوا أنهم أصحاب بلد أكبر من أن تلعب بورقتهم الدوحة، وأدركوا أنهم مضوا في الاتجاه المتعارض مع انتمائهم الوطني“.

وأشار المالكي إلى أن ”الدوحة تتصور أنها دولة عظمى في المنطقة، وتريد تغيير الأنظمة ومعادلات الاستقرار والحكم في دول كبيرة في الشرق الأوسط، حتى أخذتها هذه السياسات والأوهام إلى العزلة والخلاف مع كل الدول العربية وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي“.