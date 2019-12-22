النظام السوري يوسع سيطرته في إدلب وسط نزوح الآلاف‎

المصدر: ا ف ب

استعادت قوات النظام السوري السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، من قبضة المعارضة، بعد أيام من المعارك العنيفة، ما أثار موجة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

ويجعل التقدم الأخير لقوات النظام وحليفتها الروسية على مقربة من السيطرة على أكبر تجمع سكاني في آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: ”هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان“.

وفرّ الآلاف من سكان المدينة الواقعة في جنوب إدلب، خشية تقدم القوات السورية أكثر، على ما شاهد صحافي في المكان.

وقال المرصد، ومقره بريطانيا لكنه يعتمد على شبكة واسعة من المراسلين على الأرض، إنّ أكثر من 30 ألف شخص أجبروا على النزوح خلال الأيام القليلة الفائتة.

وأفاد أحد السكان، ويدعى أبو أكرم، أنّ عمال الإغاثة يسابقون الوقت لإخراج الأسر من المدينة.

وقال الأب لخمسة أبناء الذي عجز عن توفير مركبة تحمل أسرته نحو الشمال: ”الكل يحاولون بكل طاقتهم إخراج الأسر لكنّ الوقت لا يسعفهم.. لا يوجد مكان آمن لو بقينا بالبيت أو خرجنا سوف نموت“.

وتسيطر هيئة تحرير الشام، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا نازحون من مناطق أخرى، وتنشط فيها أيضا فصائل ومعارضة أقل نفوذا.

ورغم التوصّل في آب/أغسطس، إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته قوات النظام لأربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.