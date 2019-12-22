سوريا .. فرار 25 ألف مدني من إدلب إلى الحدود التركية

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية بأن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين في حين كثفت القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضي إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه تركيا. وقال سكان ومسعفون إن طابورا طويلا من المركبات شوهد يغادر مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها المعارضة الجمعة.

وذكرت وكالة ”الأناضول“ الرسمية للأنباء اليوم إن 25 ألفا فروا من إدلب ليسوا ضمن الخمسين ألفا الذين تحدث عنهم أردوغان. وأضافت أن المدنيين الفارين وصلوا إلى منطقة قرب الحدود التركية.