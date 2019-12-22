عزام الأحمد يكشف لـ“إرم نيوز“ الخطوات الفلسطينية القادمة عقب بيان المحكمة الجنائية الدولية

كشف عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الأحد، عن الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، عقب بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق حول المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال الأحمد في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”سنبدأ الآن كسلطة فلسطينية وفصائل وطنية ومنظمات مجتمع مدني، بحصر المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه؛ من أجل العمل على رفع قضايا وشكاوى على إسرائيل بشكل منظم“.

وأضاف: ”سنقوم بتفعيل الشكوى الفردية؛ لأن الشكوى الفردية فاعلة ومهمة جدا، سواء الإعاقات التي سببتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، أو الأطفال الذين أصيبوا أو المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية“، موضحا أن ”التحركات القانونية ستكون بشكل متواصل ومستمر حتى نلاحق مجرمي الحرب في إسرائيل فردا فردا، بالإضافة لملاحقتها كدولة ترتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني“.

وحول ردة الفعل الإسرائيلية، قال الأحمد: “ متوقع أن لا تعترف إسرائيل بكل شيء يسعى إلى إدانتها وإلى التحقيق في جرائمها، وخاصة أنها لم توافق على وثيقة روما؛ لأنها تعرف ما تفعله ضد الشعب الفلسطيني وتريد تجنب المساءلات“.

وأضاف: “ إن مجرد صدور بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية، يجعل إسرائيل تشعر بمزيد من الحصار على المستوى الدولي، وفي المقابل مزيد من الدعم لحقوق الفلسطينيين ”.

وأشار إلى أن “ البيان صدر في وقت يبحث فيه نتنياهو عن أي انتصار حتى لو كان وهميا، حتى ينقذ نفسه من الاعتقال أو الطرد من الحياة السياسية في ضوء الاتهامات التي تلاحقه“.