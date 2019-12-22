العراق.. تصاعد الاحتجاجات الرافضة لمرشح ”الحشد الشعبي“ لرئاسة الحكومة

توافد مئات من المتظاهرين وطلبة المدارس، اليوم الأحد، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، للاحتجاج على ترشيح قصي السهيل القيادي في ائتلاف المالكي، لتشكيل الحكومة.

وأعلن تحالف الفتح ”الجناح السياسي للحشد الشعبي“ ترشيح السهيل رسميا لمنصب رئيس الحكومة، لكنّ الرئيس برهم صالح رفض تكليفه رسميا، وسط خلافات سياسية بين الكتل والأحزاب.

وقال ناشطون وشهود عيان، إن ”المئات من طلبة المدارس، انضموا إلى المحتجين القادمين من مختلف مناطق العاصمة بغداد، لتنظيم تظاهرة مليونية، تعبيرا عن غضبهم من مماطلة الأحزاب السياسية في ترشيح شخصية إلى رئاسة الحكومة“.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن ”المتظاهرين رفعوا شعارات مناهضة للحكومة، ورددوا هتافات ضد ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء، فيما طالبوا بتقديم شخصيات مستقلة لترؤس الحكومة“.

وفي محافظة الديوانية، توافدت حشود من طلاب الجامعات والمدارس إلى ساحة الساعة، معلنين استمرار الإضراب واستمرار إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية.

وقال أحد المتظاهرين لمواقع محلية ”نحن مصرون على مواصلة التظاهر حتى تحقيق المطالب الشعبية“، محذرين ”من محاولات التحدي التي تفرضها الأحزاب على الإرادة الجماهيرية والشعبية التي تمثل الآن الكتلة الكبرى وليس الأحزاب الفاشلة”.

وبالتزامن، تجمّع العشرات من ذوي ضحايا ما يُعرف بـ“مجزرة الخميس“ في محافظة ذي قار أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بـ “القصاص” من الفريق الركن جميل الشمري، الذي كان يتولى مهام رئيس خلية الأزمة حينها.

ورفع ذوو الضحايا صور القتلى وطالبوا بالقصاص من الشمري، خاصة مع توارد أنباء عن هروبه من العراق.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في العراق خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع الحراك السياسي الدائر بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء.

ويرى خبراء أن الدعم الذي يحظى به المحتجون من المرجعية الدينية يشكل دافعا كبيرا لهم للاستمرار والتصعيد، محذرين من تعنت الطبقة السياسية الذي سيؤدي إلى تدهور أمني.

وتلعب ساحات الاحتجاج هذه المرة، دورا حاسما في توجيه بوصلة الكتل السياسية، نحو اختيار رئيس وزراء جديد، بتظاهراتها الضاغطة، وقدرتها على فرض خياراتها في القرارات السياسية.