الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع لحركة حماس في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، سلسلة غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من غزة مساء الخميس، سقط في منطقة مفتوحة في المناطق المحيطة بالقطاع.

واستهدف القصف، مواقع للحركة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوب القطاع، وموقعًا ثالثًا شرق مدينة رفح.

وخلال الأيام الماضية، تكررت حوادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عمليات إطلاق الصواريخ هذه.

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ، في ظل جهود تبذلها حركة حماس للتوصل لتسوية وتهدئة شاملتين مع إسرائيل، فيما ترفض فصائل فلسطينية عدة هذه التهدئة.

وكانت إسرائيل، تتهم القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا، بإطلاق الصواريخ دون الاتفاق مع حركة حماس، قبل أن تغتاله الشهر الماضي، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إلا أن عمليات إطلاق الصواريخ من غزة لا زالت مستمرة.