بالفيديو.. إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في مدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة، بعد محاولات منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، اعتراض صاروخ أطلق من القطاع.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ إن ”صافرات الإنذار دوت في مدينة سديروت قبل أن تدوي أصوات انفجارات متلاحقة“.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقاطع فيديو وثقها إسرائيليون، تظهر انطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية في محاولة اعتراض صواريخ قادمة من قطاع غزة.

كما دوت أصوات انفجارات في شمال قطاع غزة، نتيجة إطلاق صواريخ من القطاع، دون تحديد عدد الصواريخ التي تم إطلاقها بشكل دقيق.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تكررت حوادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، فيما كانت ترد إسرائيل بقصف مواقع تابعة لحركة حماس، محملة إياها المسؤولية عن استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.