مقاتلة إسرائيلية تقصف موقعًا قرب حدود غزة

قصفت طائرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، هدفًا قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وجاءت الغارة على هدف قريب من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوب القطاع.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أن طائراته استهدفت فلسطينيًا مسلحًا اقترب من السياج الأمني على الحدود مع غزة.

وقال الجيش، في بيان: ”قبل قليل رصدت استطلاعات جيش الدفاع مخربا مسلحا يقترب من السياج الأمني جنوبي قطاع غزة، حيث قامت طائرة عسكرية بإطلاق نار تجاهه ورُصدت إصابته“.

بدورها، ذكرت قناة ”كان“ الإسرائيلية الرسمية، أنّ المسلح الفلسطيني حاول التسلل إلى مستوطنة ”نيريم“، جنوبيّ إسرائيل.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الفلسطيني حول الحادث، كما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء الغارة الإسرائيلية حتى الساعة (18:30 ت. غ).