العراق.. متظاهرون يقطعون الطرق المؤدية لحقول النفط في البصرة (صور)

قطع عشرات المتظاهرين العراقيين، صباح الثلاثاء، جميع الطرق المؤدية للحقول النفطية غرب محافظة البصرة، جنوب البلاد.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“، إن ”عشرات المتظاهرين أقدموا منذ الصباح الباكر على قطع الطرق المؤدية لكلّ الحقول النفطية والمواقع في غرب البصرة بما فيها الطرق الترابية والزراعية، وإيقاف حركة مركبات الشركات النفطية جميعها“.

وأضافت المصادر أن ”المتظاهرين منعوا الموظفين من الوصول إلى تلك الحقول، فيما لم تتدخل قوات الأمن لغاية الساعة، خوفًا من حصول صدامات مع المتظاهرين“.

ويشهد العراق منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى مطالب بإسقاط الحكومة.

وأسفرت الاحتجاجات في العراق حتى الآن عن مقتل ما يقارب 500 شخص، وإصابة نحو 19 ألفًا آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال واختطاف الآلاف من المتظاهرين، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.