البرلمان العراقي يبحث طلبًا تقدم به ثلث النواب لحل مجلس محافظة البصرة

أعلن النائب عن محافظة البصرة، فالح حسن الخزعلي، اليوم الخميس، تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لحل مجلس محافظة البصرة، بتوقيع أكثر من ثلث النواب العراقيين.

وقال الخزعلي في تصريحات صحفية، إن “النواب أشاروا لوجود مخالفات في مجلس المحافظة لدى هيئة النزاهة، على رأسها ملفا إدارة أزمة الأمطار والجباية في المنافذ الحدودية”.

وأضاف الخزعلي، أن قانون المحافظات ينص على أنه “يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءً على طلب ثلث الأعضاء في حالة الإخلال الجسيم بالأعمال الموكلة إلى المجلس، وكذلك مخالفة الدستور والقوانين، بالإضافة إلى فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية”.

وأوضح النائب العراقي أن “القانون ينص على أن لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة” مضيفًا لـ”هذه الأسباب أدعو إلى حل مجلس محافظة البصرة”.

ويخرج أهالي محافظة البصرة، بتظاهرات شبه يومية للمطالبة باستقالة المحافظ سعد العيداني، وحل مجلس المحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعاطلين من الشباب، وتوفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب.