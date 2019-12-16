إسبر: قلقون من قصف معسكرات عراقية تضم جنودًا أمريكيين

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الاثنين، عن قلقه من تعرض منشآت للقصف في العراق، إثر استهداف معسكرات عراقية فيها جنود أمريكيون، بالصواريخ، خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، أن ”الأخير تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تناول استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا داعش وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق“.

وأضاف أن ”الوزير الأمريكي عبّر عن قلقه لتعرض بعض المنشآت للقصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك، كما عبّر رئيس مجلس الوزراء عن قلقه أيضًا لهذه التطورات، وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور فسيهدد جميع الأطراف، وأكد أن أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعًا على التصعيد والفوضى“.

ونبه عبد المهدي إلى أن ”اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها، وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق“.

والأربعاء الماضي، كشفت وزارة الدفاع العراقية أن صاروخين سقطا في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر.

كما أصيب الاثنين الماضي، 6 عناصر من القوات العراقية في هجوم بصواريخ استهدف معسكرًا على مقربة من مطار بغداد، حيث يتمركز أيضًا جنود أمريكيون.

وتكررت الهجمات الصاروخية التي تستهدف معسكرات عراقية يتمركز فيها جنود أمريكيون، منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث سقط صاروخان داخل قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين (شمالًا) في الخامس من الشهر الجاري، بعد يومين من سقوط 5 صواريخ في قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار (غربًا).

ولم توقع هذه الهجمات خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وتأتي هذه الهجمات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهما حليفتان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

ويلمح مسؤولون أمريكيون إلى تورط فصائل شيعية مقربة من طهران في الهجمات.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في عدة قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.