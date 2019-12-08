إسبر يعلّق على تصوير هجوم فلوريدا من قبل زملاء محمد سعيد الشمراني

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن بعض زملاء مهاجم القاعدة الجوية في فلوريدا احتجزوا بعد تصويرهم عملية إطلاق النار.

وأضاف إسبر خلال مقابلة مع برنامج ”فوكس نيوز صنداي“ على شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية ”احتجز البعض، أصدقاء له كانوا في تلك القاعدة أيضًا، كما قيل لي إن البعض -واحد أو اثنين- كان يصورون“.

وشدد على أنه ”من غير الواضح إذا كانوا قاموا بتصويره قبل أن يبدأ، أم أنه شيء التقطوه بهواتفهم وقاموا بتصويره بمجرد رؤيته يتكشف“.

وقال:“اليوم، يسحب الناس هواتفهم ويصورون أي شيء وكل شيء يحدث“، مصرًا على أنه ”لا يحاول إصدار حكم“ إلا بعد إجراء تحقيق كامل.

وأضاف إسبر أنه طلب من البنتاغون مراجعة إجراءات فحص الجنود الأجانب في إطار برامج التبادل العسكري، ووضع القواعد العسكرية في حالة تأهب، بعد حادثة إطلاق النار داخل قاعدة جوية بولاية فلوريدا.

وقال:“من أول الأمور التي قمت بها في أعقاب هذه الحادثة كان إرسال نشرة تحذيرية فورًا إلى جميع قواعدنا ومؤسساتنا ومنشآتنا“.

وأوضح أن النشرة كانت تؤكد على اتخاذ ”جميع الاحتياطات اللازمة“، للتأكد من أن“شعبنا في سلامة وأمان“ بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 من طلاب البحرية الأمريكية.

وتشمل برامج البنتاغون تدريب أكثر من 5 آلاف مواطن أجنبي، من بينهم 852 سعوديًا.

وأضاف إسبر:“لقد طلبت أن نبدأ بمراجعة إجراءات الفحص التي نقدمها فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة“.

وتابع:“ما أفهمه هو أنهم يخضعون في الوقت الراهن لفحص وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الأمن الداخلي، ويجري فحصهم من قبلنا، وأريد التأكد من أن هذه الإجراءات كاملة وكافية“.

وتابع:“القدرة على إحضار الطلاب الأجانب إلى هنا للتدريب معنا وفهم الثقافة الأمريكية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، لبناء تلك العلاقات طويلة الأجل التي تبقينا أكثر أمانًا“.

وأردف:“كل هذه الأمور ساعدتنا على فهم بعضنا البعض وبناء شراكات وثيقة وعلينا أن نواصل ذلك“.