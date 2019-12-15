مصدر أمني: مقتل 8 من مسلحي ”داعش“ شمالي العراق‎

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بمقتل 8 من مسلحي تنظيم ”داعش“ خلال حملة تمشيط لقوات عراقية شمالي البلاد. وقال ضابط شرطة برتبة نقيب في محافظة صلاح الدين لـ ”الأناضول“، إن قوات عراقية نفذت عملية تمشيط في مناطق غربي قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين بحثًا عن فلول ”داعش“. وأضاف المصدر أن ”القوات العراقية قتلت خلال…