داعش نيجيريا يعلن قتل 4 رهائن

قالت منظمة (العمل ضد الجوع) الدولية للإغاثة، الجمعة، إن جماعة مسلحة كانت قد خطفت موظفي إغاثة شمال شرق نيجيريا منذ 5 أشهر أعلنت قتلها 4 رهائن.

وكان 6 أشخاص قد خُطفوا في يوليو /تموز قرب بلدة داماساك بولاية بورنو، حيث تنشط جماعة ولاية تنظيم داعش غرب أفريقيا التي انبثقت عن جماعة بوكو حرام.

وقالت منظمة (العمل ضد الجوع) إن أحد موظفيها وسائقين اثنين، و3 من العاملين بوزارة الصحة، قد خُطفوا، وفي سبتمبر/ أيلول قالت إن أحد الرهائن قُتل.

وقالت، الجمعة، إن الجماعة أعلنت عن قتل 4 من الرهائن الخمسة المتبقين.

وأضافت:“إن منظمة العمل ضد الجوع تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة، وتشعر بأسف عميق لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلقَ استجابة“.

كما دعت إلى ”الإفراج فورًا“ عن الرهينة الباقية.