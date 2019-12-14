السودان.. قرار بتصفية حزب البشير وبحل النقابات و الاتحادات المهنية

أصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، الجمعة، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتصفية حزب البشير ”المحلول“، ومصادرة ممتلكاته، إلى جانب حل اتحادات أصحاب العمل في عهد النظام السابق.

وبحسب القرار الذي صدر ليل الجمعة، شكلت اللجنة برئاسة طه عثمان اسحق، وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع، والداخلية، و العدل، والحكم الاتحادي، والمالية والتخطيط الاقتصادي، وجهاز المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، وبنك السودان المركزي، وديوان المراجعة القومي.

وذكر القرار أن اختصاصات اللجنة استلام وحجز الأصول الثابتة والمنقولة كافة ”دور ،عقارات،اراضي، سيارات ، آليات“ الخاصة بحزب البشير – المؤتمر الوطني ”المحلول“ في العاصمة الخرطوم وولايات البلاد الـ18.

وتختص اللجنة، باستلام وحجز أرصدة وأموال حزب البشير والاطلاع علي الوثائق و المستندات التي تعين اللجنة في تنفيذ المهام.

وقررت اللجنة، حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين.

وقررت اللجنة في قرار حمل الرقم 3، حل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار يحقُّ للجنة حجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها.

وبدأت السودان، مرحلة انتقالية تستمر ٣٩ شهرا يتقاسم السلطة خلالها المجلس العسكري ”المحلول“ وقوى الحرية والتغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية، وتعقبها انتخابات عامة.