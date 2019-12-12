السودان.. اعتقال وداد بابكر زوجة عمر البشير

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أوقفت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، اليوم الخميس، وداد بابكر حرم الرئيس المعزول عمر البشير وأفادت مصادر موثوقة، بأن النيابة ألقت القبض على وداد للتحقيق معها بشأن امتلاك أراض سكنية عديدة في منطقة كافوري باهظة الثمن في ضاحية الخرطوم بحري. وذكرت المصادر، بأن التحري مع حرم البشير أيضًا، يأتي بسبب حسابات مصرفية تمتلكها.…