العراق.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين في أم قصر

تجددت الاشتباكات، مساء اليوم، بين قوات الجيش العراقي والمتظاهرين في ناحية أم قصر بمحافظة البصرة، جنوب العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“: إن ”قوة من الجيش العراقي قامت بالاعتداء على عدد من المتظاهرين والمعتصمين قرب بوابة أم قصر، ما دفع المتظاهرين إلى الرد عليهم من خلال رمي الحجارة وحرق إطارات العجلات وقطع الطرق التي تؤدي إلى ناحية أم قصر“.

وبينت المصادر أن ”الجيش العراقي بعد ذلك استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما أسفرت الاشتباكات، التي لا تزال مستمرة، عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بصفوف المتظاهرين وكذلك قوات الجيش، دون تسجيل أي حالة قتل، حتى الساعة“.

ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيس للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تظاهرات شعبية عارمة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى إسقاط الحكومة، حيث أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب 400 شخصٍ، وإصابة نحو 15 ألف آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال واختطاف الآلاف من المتظاهرين، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.